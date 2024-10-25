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        Söke'de yağmur duası yapıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:37
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        Söke'de yağmur duası yapıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

        Burunköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı sonrası sıcak havalar ve kuraklık sebebiyle topluca yağmur duası yaptı.

        Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi.

        Muhtar Muharrem Kaçar, "Bu sene bölgemiz az yağış aldı, bundan dolayı yağmur duası gerçekleştirdik. Allah dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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