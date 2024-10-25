Söke'de yağmur duası yapıldı

Muhtar Muharrem Kaçar, "Bu sene bölgemiz az yağış aldı, bundan dolayı yağmur duası gerçekleştirdik. Allah dualarımızı kabul etsin." diye konuştu.

Burunköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, cuma namazı sonrası sıcak havalar ve kuraklık sebebiyle topluca yağmur duası yaptı.

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