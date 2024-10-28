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        Nazilli'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

        Nazilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:15
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        Nazilli'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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        Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

        İstasyon Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün yanı sıra protokol üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Nazilli Şubesi ve Vatan Parti tarafından da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

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