Nazilli'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Nazilli Şubesi ve Vatan Parti tarafından da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün yanı sıra protokol üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

İstasyon Meydanı'ndaki tören, Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

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