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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:36 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:58
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.E. idaresindeki 09 AK 260 plakalı otomobil, Karaçay Mahallesi 325 Sokak kesişiminde İ.Ç. yönetimindeki 09 BG 465 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 AK 260 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.K, Ö.E ve M.E yaralandı.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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