Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.E. idaresindeki 09 AK 260 plakalı otomobil, Karaçay Mahallesi 325 Sokak kesişiminde İ.Ç. yönetimindeki 09 BG 465 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 AK 260 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.K, Ö.E ve M.E yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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