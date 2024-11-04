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        Aydın'da sahte Reşat altınıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte altın bulundurdukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 23:03 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:03
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        Aydın'da sahte Reşat altınıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte altın bulundurdukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a sahte altın getiriliği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, takibe aldıkları otomobili İzmir Bulvarı'nda durdurdu.

        Aracın içinde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 435 sahte Reşat altını ele geçirildi.

        Polis, H.K, D.T. ve İ.P'yi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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