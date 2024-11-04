Aydın'da sahte Reşat altınıyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte altın bulundurdukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte altın bulundurdukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın'a sahte altın getiriliği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları otomobili İzmir Bulvarı'nda durdurdu.
Aracın içinde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada 435 sahte Reşat altını ele geçirildi.
Polis, H.K, D.T. ve İ.P'yi gözaltına alındı.
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