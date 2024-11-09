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        Germencik'te yağmur duası yapıldı

        Aydın'ın Germencik ilçesi Karaağaçlı Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:02
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        Germencik'te yağmur duası yapıldı
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        Aydın'ın Germencik ilçesi Karaağaçlı Mahallesi sakinleri, yağmur duası yaptı.

        Mahalle camisi önünde Muhtar Emin Tay'ın organizasyonuyla toplanan mahalle sakinleri, imam Fatih Gedikli'nin eşliğinde yağmur yağması için dua etti.

        Duanın ardından aşure hayrında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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