Karacasu'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindiği bilgi üzerine Yaykın Mahallesi'nde yaşayan E.E'nin evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük, dibek taşı, kadın yüz figürü bulunan obje, 2 el detektörü ve aparatları, 3 ruhsatsız tabanca bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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