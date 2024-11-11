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        Karacasu'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:05
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        Karacasu'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindiği bilgi üzerine Yaykın Mahallesi'nde yaşayan E.E'nin evine baskın düzenledi.

        Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük, dibek taşı, kadın yüz figürü bulunan obje, 2 el detektörü ve aparatları, 3 ruhsatsız tabanca bulundu.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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