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        Aydın'da kamyonetinin lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetinin patlayan lastiğini değiştirdiği sırada otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:53 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:53
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        Aydın'da kamyonetinin lastiğini değiştirirken otomobilin çarptığı sürücü öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonetinin patlayan lastiğini değiştirdiği sırada otomobilin çarptığı sürücü hayatını kaybetti.

        Mehmet Ali Hakan Pekdemir (47), 20 AGV 909 plakalı kamyonetini, İzmir-Aydın otoyolunda seyrettiği sırada lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridine park etti.

        Aracın lastiğini değiştirmeye çalışan Pekdemir'e, S.K.K'nin (31) kullandığı 35 EZ 604 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Pekdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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