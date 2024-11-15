Aydın'da kitapseverleri buluşturan fuar
Aydın Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Aydın Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Tekstil Park içerisinde düzenlenen Aydın Kitap Fuarı'nın açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuarı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Çerçioğlu, fuarın 24 Kasım'a kadar ziyaretçiye açık olacağı bilgisini paylaştı.
Fuarda yayınevlerinin etkinliklerinin yanı sıra söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.
Açılışa ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
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