Aydın'da kitapseverleri buluşturan fuar

Açılışa ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Çerçioğlu, fuarın 24 Kasım'a kadar ziyaretçiye açık olacağı bilgisini paylaştı.

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