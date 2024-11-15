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        Aydın'da kitapseverleri buluşturan fuar

        Aydın Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:28
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        Aydın'da kitapseverleri buluşturan fuar
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        Aydın Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Tekstil Park içerisinde düzenlenen Aydın Kitap Fuarı'nın açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuarı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Çerçioğlu, fuarın 24 Kasım'a kadar ziyaretçiye açık olacağı bilgisini paylaştı.

        Fuarda yayınevlerinin etkinliklerinin yanı sıra söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.

        Açılışa ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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