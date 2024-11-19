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        Aydın'da inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde, ahırda sağım makinesini kullanmak isterken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:42
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        Aydın'da inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, ahırda sağım makinesini kullanmak isterken elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Karaatlı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Fatma Koşçak (55), evlerinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini çalıştırmak istedi.

        Makineyi çalıştırdığı sırada akıma kapılan Koşçak yere yığıldı. Kadının durumu fark eden eşi Hakkı Koşçak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Koşçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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