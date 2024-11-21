Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Öztaner, kitap fuarında söyleşi gerçekleştirdi

Antik kentin, ziyaretçilerini adeta tarihi yolculuğa çıkardığını aktaran Öztaner, "Çift Yakalı Kent: Nysa" kitabının içeriği ve hazırlanış süreci hakkında da bilgi paylaştı.

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