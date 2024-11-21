Aydın'da sağanak etkili oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu.
Sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi'nde 2 otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Sürücüler araçlarını bırakarak kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıktı.
Belediye ekipleri ise biriken suları tahliye etti.
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