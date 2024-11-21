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        Aydın'da sağanak etkili oldu

        Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:31
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        Aydın'da sağanak etkili oldu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu.

        Sağanak nedeniyle Sanayi Sitesi'nde 2 otomobil su birikintisi içerisinde kaldı. Sürücüler araçlarını bırakarak kendi imkanlarıyla su birikintisinden çıktı.

        Belediye ekipleri ise biriken suları tahliye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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