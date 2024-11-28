Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 ton 520 kilogram etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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