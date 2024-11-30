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        Aydın'da greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:15
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        Aydın'da greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ali Ekiz'in (68) kullandığı 09 Y 5049 plakalı motosiklet, Karaçal Mahallesi yolunda asfalt yenileme çalışması yapan İ.K. yönetimindeki greyderle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ekiz, kaldırıldığı Yenipazar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İ.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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