Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 1 gözaltı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesinde U.Y'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramada 139 bin 440 dolu makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, 1375 sigara, 40 elektronik sigara ve 12 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        U.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?

        Benzer Haberler

        Klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını bitirdi
        Klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını bitirdi
        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi
        Efeler'de Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği düzenlendi
        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Aydın'da veteriner kliniğinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
        Aydın'da sahte içkiden zehirlenen kişi, 1 hafta sonra öldü
        Motosikletlinin öldüğü kazaya, sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet neden ol...
        Motosikletlinin öldüğü kazaya, sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet neden ol...
        Nazilli'de bedensel engelli çocuk, hayalini kurduğu makinist koltuğuna otur...
        Nazilli'de bedensel engelli çocuk, hayalini kurduğu makinist koltuğuna otur...