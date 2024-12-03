Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonunda 1 gözaltı

Aramada 139 bin 440 dolu makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram kıyılmış tütün, 1375 sigara, 40 elektronik sigara ve 12 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesinde U.Y'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

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