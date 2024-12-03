Söke'de pikabın çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde pikabın çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede tedavi altına alındı.
H.Ç'nin kullandığı 09 ADV 485 plakalı pikap, Söktaş mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Y. A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.