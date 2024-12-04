Aydın'da 1,6 ton etil alkol geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir panelvanı durdurdu.

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