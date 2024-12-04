Söke'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Güzeltepe Mahallesi'nde H.K'nin kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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