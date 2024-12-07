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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:07
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Cerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

        Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Inneh, Buse Ünal, Shemanova, Ceren Nur Domaç, Czyrnianska (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Baird)

        Setler: 23-25, 23-25, 21-25

        Süre: 104 dakika (37, 35, 32)

        AYDIN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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