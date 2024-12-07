Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Cerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Inneh, Buse Ünal, Shemanova, Ceren Nur Domaç, Czyrnianska (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Merve Tanyel, Baird)
Setler: 23-25, 23-25, 21-25
Süre: 104 dakika (37, 35, 32)
AYDIN
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