"Bozdoğan pidesi" coğrafi işaret belgesi aldı

Bozdoğan'da üzerine manda kaymağı koyularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla tercih ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Bozdoğan pidesini tescillediğini kaydeden Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

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