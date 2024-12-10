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        "Bozdoğan pidesi" coğrafi işaret belgesi aldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özgü "Bozdoğan pidesi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:24
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        "Bozdoğan pidesi" coğrafi işaret belgesi aldı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özgü "Bozdoğan pidesi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, gazetecilere, Bozdoğan pidesinin coğrafi işaret tescili alması için yürüttükleri sürecin tamamlandığını söyledi.

        Türk Patent ve Marka Kurumunun Bozdoğan pidesini tescillediğini kaydeden Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Arslan bölgenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Bozdoğan'da üzerine manda kaymağı koyularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla tercih ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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