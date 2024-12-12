Aydın'da içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırbeyli mevkisinde E.B.A'nın kullandığı pikabı durdurdu.
Araçtaki aramada içi doldurulmuş 554 bin makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
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