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        Aydın'da zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:51
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        Aydın'da zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde zeytin toplarken elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.

        Gökkiriş Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Erdoğan (54), zeytin topladığı sırada hasat cihazının ağacın üzerindeki elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılıp zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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