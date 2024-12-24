Germencik'te kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında N.G'nin evine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 kilogram bandrolsüz tütün, 35 bin boş makaron, 5 bin dolu makaron, 3 bin 500 boş sigara kutusu ve 6 elektrikli sigara sarma makinası ele geçirildi.
N.G. gözaltına alındı.
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