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        Söke'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:16
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        Söke'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.

        Yapılan aramada 30 votka ile 12 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 kişi işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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