Söke'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 30 votka ile 12 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.

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