Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde S.E. ile C.E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan C.E.E, sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, S.E'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.