Aydın Valisi Canbolat'tan yeni yıl mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, mesajında, umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yılının, ümitlerin daha çok tazelendiği, çalışma azminin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülke için çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olmasını dileyen Canbolat, şunları kaydetti:

"İçtenlikle inanıyorum ki tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum saygıdeğer Aydınlı hemşehrilerimin, şehit yakınları ve gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."