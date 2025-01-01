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        Germencik Kaymakamı Doğru'dan yılbaşı gecesi görev yapan personele ziyaret

        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 09:01 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:01
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        Germencik Kaymakamı Doğru'dan yılbaşı gecesi görev yapan personele ziyaret
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        Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

        Doğru, Germencik Devlet Hastanesinde personel ve hastalarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

        Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelen Doğru, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da mutlu bir yıl diledi.

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