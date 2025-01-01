Germencik Kaymakamı Doğru'dan yılbaşı gecesi görev yapan personele ziyaret

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelen Doğru, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da mutlu bir yıl diledi.

Doğru, Germencik Devlet Hastanesinde personel ve hastalarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.

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