Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası
Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanında izni olmadan çalışan yabancı uyruklu 5 kişi ile çalıştıkları işletmeye idari para cezası verildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanında izni olmadan çalışan yabancı uyruklu 5 kişi ile çalıştıkları işletmeye idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gazinoda yaptığı denetimde yabancı uyruklu 5 kadının çalışma izninin olmadığını belirledi.
Kadınlara toplam 113 bin 440 lira, işletme sahibine de 283 bin 760 lira idari para cezası kesildi.
Yabancı uyruklular işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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