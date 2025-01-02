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        Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası

        Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanında izni olmadan çalışan yabancı uyruklu 5 kişi ile çalıştıkları işletmeye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 02.01.2025 - 13:11
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        Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanında izni olmadan çalışan yabancı uyruklu 5 kişi ile çalıştıkları işletmeye idari para cezası verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gazinoda yaptığı denetimde yabancı uyruklu 5 kadının çalışma izninin olmadığını belirledi.

        Kadınlara toplam 113 bin 440 lira, işletme sahibine de 283 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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