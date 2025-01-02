Köşk'te izinsiz çalışan yabancı uyruklular ile işletmeye para cezası

Kadınlara toplam 113 bin 440 lira, işletme sahibine de 283 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gazinoda yaptığı denetimde yabancı uyruklu 5 kadının çalışma izninin olmadığını belirledi.

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