Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Ilıcabaşı ve Köprülü mahallelerindeki iki eve baskın düzenledi.
Operasyonda 42 gram sentetik ecza ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi, C.C. ve S.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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