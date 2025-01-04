Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 42 gram sentetik ecza ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi, C.C. ve S.T. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Ilıcabaşı ve Köprülü mahallelerindeki iki eve baskın düzenledi.

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