Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Ekiplerin önceden belirlenen 6 adrese gerçekleştirilen baskında 1 milyon 280 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon boş makaron, 7 sigara sarma makinası, 913 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara paketleme makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

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