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        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:21
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        Germencik'te kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin önceden belirlenen 6 adrese gerçekleştirilen baskında 1 milyon 280 içi doldurulmuş makaron, 1 milyon boş makaron, 7 sigara sarma makinası, 913 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara paketleme makinası ve 2 kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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