Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz göçmen öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazıları denizde bazıları ise lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı.

Ekipler, 3 kişinin ise denizde cansız bedenine ulaştı.

Kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre düzensiz göçmen botu üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 32 düzensiz göçmen ve 3 cansız beden TCSG-311 ve KB-108 üzerine alınmıştır. Düzensiz göçmen grubu ile yapılan son mülakatta, Davutlar bölgesinden çıkış yaptıkları ve 3 kayıp olduğu değerlendiriliyor. Bu kayıplar için denizden ve havadan arama çalışması başlatıldı." bilgilerini verdi.