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        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz göçmen öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:15
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        Kuşadası açıklarında "dur" ihtarına uymayan lastik bottan düşen 3 düzensiz göçmen öldü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan lastik bottan denize düşen 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halindeki lastik botu durdurmak istedi.

        Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı. Bu sırada lastik bottaki bazı düzensiz göçmenler denize düştü.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bazıları denizde bazıları ise lastik botta bulunan 32 kişiyi kurtardı.

        Ekipler, 3 kişinin ise denizde cansız bedenine ulaştı.

        Kurtarılan göçmenler Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre düzensiz göçmen botu üzerinde ve deniz yüzeyinde bulunan 32 düzensiz göçmen ve 3 cansız beden TCSG-311 ve KB-108 üzerine alınmıştır. Düzensiz göçmen grubu ile yapılan son mülakatta, Davutlar bölgesinden çıkış yaptıkları ve 3 kayıp olduğu değerlendiriliyor. Bu kayıplar için denizden ve havadan arama çalışması başlatıldı." bilgilerini verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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