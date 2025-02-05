Efeler'de dron destekli trafik uygulaması
Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yapıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kent merkezinde hatalı park, ışık ihlali, telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmama gibi konularda denetim yaptı.
Dron destekli uygulamada kurallara uymayan 50 sürücüye para cezası kesildi.
Uygulamanın devam edeceği belirtildi.
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