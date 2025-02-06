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        Aydın'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenleri "04.17" koreografisiyle andı

        Aydın'da lise öğrencileri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için koreografi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:22
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        Aydın'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenleri "04.17" koreografisiyle andı
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        Aydın'da lise öğrencileri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak için koreografi gerçekleştirdi.

        Efeler ilçesindeki Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, afetlerde hayatını kaybedenleri anmak için okul bahçesinde toplandı.

        Öğrenciler, bedenleriyle ilk depremin meydana geldiği saat olan "04.17" yazdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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