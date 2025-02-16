Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı
Aydın'ın Germencik Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın yaralandı.
Aydın'ın Germencik Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın yaralandı.
Tekin Mahallesi'nde yaşayan Fatma Oğul, çöp atmaya gittiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Yüzünden yaralanan Oğul, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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