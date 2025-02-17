Aydın'da motosikletiyle kaza yapan üniversiteli genç öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli ilçesi geçişi Pirlibey Mahallesi’nde, Ahmet Bera Aktaş'ın (20) kullandığı 06 ELY 792 plakalı motosiklet, refüje çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pamukkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Aktaş'ın, motosiklet grubuyla hafta sonu tatili için gittikleri Kuşadası'ndan döndüğü öğrenildi.
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