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        Nazilli'de evde çıkan söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:07
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        Nazilli'de evde çıkan söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alparslan Türkeş Bulvarındaki bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen ev sahibi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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