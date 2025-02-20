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        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde tırın devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:11
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        Aydın'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde tırın devrilmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        K.S. idaresindeki 43 KP 300 plakalı tır, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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