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        Aydın'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Aydın'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:50
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        Aydın'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Aydın'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı baskın düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 19 bini doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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