Aydın'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramada, 19 bini doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı baskın düzenlendi.

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