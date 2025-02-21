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        Kuşadası'nda milli parkta kaybolan 2 kişiyi jandarma buldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:49
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        Kuşadası'nda milli parkta kaybolan 2 kişiyi jandarma buldu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu.

        Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, milli parkta 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yürüyüş yaparken kayboldukları öğrenilen 2 kişi, Akdere mevkisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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