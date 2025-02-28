Aydın'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 74 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma devam ediyor.
Bu kapsamda 2020 yılında oğlu O.A'yı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.A'yı (74) yakaladı.
Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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