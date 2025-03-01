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        Aydın'da otomobil ve panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:23 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:58
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        Aydın'da otomobil ve panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        A.Ç'nin kullandığı 09 AOU 403 plakalı otomobil ile B.Ş. idaresindeki 01 EEV 26 plakalı panelvan, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi civarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve panelvandaki yolcu E.G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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