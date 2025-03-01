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        Söke'de Sivil Savunma Günü dolayısıyla panel gerçekleştirildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla "Olası Afetlere Karşı Dirençli ve Bilinçli Söke" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:04
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        Söke'de Sivil Savunma Günü dolayısıyla panel gerçekleştirildi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla "Olası Afetlere Karşı Dirençli ve Bilinçli Söke" paneli düzenlendi.

        Efes Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, kentin afet koordinasyon planlarını tamamlayan nadir illerden olduğunu söyledi.

        Planın eş zamanlı tatbikatı yapıldığını ve başarı sağlandığı ifade eden Mumcu, "Tabii eksiklerimiz vardır ve olacaktır. Ancak tüm kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde bu eksikliklerin tamamlanabilmesi için çalışıyoruz. Afet durumlarında alınabilecek tedbir ve uygulamaların dışında gönüllülerin sayısının çok olması ve bilinç çok önemli. Gönüllü kurtarma ekiplerinin sayısının artması içinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç ise afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılabilecek yönetim planlamalarını anlattı.

        Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mustafa Kemal Sevindik de afetlerle ilgili alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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