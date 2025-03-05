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        Aydın'daki ölümlü silahlı kavga olayına ilişkin 11 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:26
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        Aydın'daki ölümlü silahlı kavga olayına ilişkin 11 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 15 kişi Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Aileler arasındaki husumetin, geçen yıl Temmuz ayında otel sahibi Gökhan Özçelik'in ölümü ardından kaynaklandığı öğrenildi.

        - Olay

        Ege Mahallesi'nde 2 Mart'ta husumetli iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıkmış, Uğur Denli ve M.F.Ö. tabancayla ağır yaralanmıştı.

        Denli müdahalelere rağmen kurtarılamamış, M.F.Ö. ise ağır yaralanmıştı.

        Polis, olayla ilgili 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.F.Ö'nün bulunduğu hastanenin önünde tabanca ve giydikleri çelik yelekle otomobil içerisinde bekleyip saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen H.D. (26) ve D.D. (41), polisin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

        H.D. ve D.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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