Aydın'daki ölümlü silahlı kavga olayına ilişkin 11 kişi tutuklandı

Ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.F.Ö'nün bulunduğu hastanenin önünde tabanca ve giydikleri çelik yelekle otomobil içerisinde bekleyip saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen H.D. (26) ve D.D. (41), polisin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

Denli müdahalelere rağmen kurtarılamamış, M.F.Ö. ise ağır yaralanmıştı.

Ege Mahallesi'nde 2 Mart'ta husumetli iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıkmış, Uğur Denli ve M.F.Ö. tabancayla ağır yaralanmıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

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