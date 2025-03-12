Germencik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere Kaymakamı Sultan Doğru, Belediye Başkanı Burak Zencirci ve İlçe Milli Eğitimim Müdürü Kemal Çiftçi tarafından ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program yapıldı.

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