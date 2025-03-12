GÜNCELLEME - Aydın'da silahla vurulan kadın öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Hisar Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 45 AKK 504 plakalı otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, ölen kişinin Meltem Menteşeli (33) olduğunu tespit etti. Aracın ise Menteşeli'nin eşi R.M'e adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Menteşeli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Bozdoğan Karabağlar Mahalle Camisine getirildi. Cami bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Meltem Menteşeli'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. ve T.A, B.G. ile F.Ö'yü gözaltına aldı. Firari M.E'yi arama çalışması ise sürüyor.