Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle buluştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücünü artırmak, kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır." dedi.

Işıkhan, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra kent merkezinde bir oteldeki "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Işıkhan, Aydın'ın, tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Aydın'ın Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunmaya, kararlılıkla üretmeye, büyümeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini anlatan Işıkhan, ülkedeki ekonomik politikaların olumlu yansımalarını Aydın'da görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Aydın'ın kayıtlı iş gücü sayısının 81 bin 64'e ulaştığını ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kayıtlı iş arayan sayımız 30 bin 979'a ulaştı. 2023 yılı ile kıyasladığımızda iş arayan sayısında bir miktar azalma görmekteyiz. Açık iş sayımız 40 bin 134'tür. Bu yıl Aydın'da 26 bin 453 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın istihdamına büyük önem veriyor, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sunmaları için projeler geliştiriyoruz. 2024 itibarıyla 12 bin 209 kadınımız iş hayatına kazandırıldı."

Gençler için de özel projeler yürüttüklerini dile getiren Işıkhan, geçen yıl 9 bin 906 gencin istihdam edildiğini söyledi. Işıkhan, çalışma hayatına katılımlarını teşvik etmek amacıyla 693 engellinin de işe yerleştirildiğini bildirdi.

Aydın'ın yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarını sürekli güncellediklerine işaret eden Işıkhan, 2024 itibarıyla teşviklerden yararlanan iş yeri sayısının önemli seviyeye ulaştığına dikkati çekti.