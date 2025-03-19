Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.H ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

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