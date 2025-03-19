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        Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:06
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        Aydın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        İ.H.'nin (24) kullandığı 46 ABU 339 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Şehit Eşref Bitlis Kavşağı'nda İ.B. (54) yönetimindeki 09 FV 338 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.H ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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