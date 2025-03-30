Nazilli'de bayram dolayısıyla imece usulü keşkek pişirildi

Geleneği yaşatmayı arzuladıklarını ifade eden Irmak, "Bu hayırda emeği geçen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bayramın ilk günü hep birlikte aynı sofrada buluşuyoruz." dedi.

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