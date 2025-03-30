Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de bayram dolayısıyla imece usulü keşkek pişirildi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla imece usulü keşkek pişiren mahalle sakinleri, keşkek sofrasında bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de bayram dolayısıyla imece usulü keşkek pişirildi
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla imece usulü keşkek pişiren mahalle sakinleri, keşkek sofrasında bayramlaştı.

        ​​​​​​​Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bayramın ilk gününde keşkek pişirme geleneğini sürdürüyor.

        Sabah saatlerinde kazanların başına geçen mahalle sakinleri, imece usulü keşkek pişirdi. Bayramı namazının ardından mahallede hazırlanan alana gelen vatandaşlar, aynı sofrada keşkek yiyip bayramlaştı.

        Mahalle muhtarı İbrahim Irmak, gazetecilere keşkek sofrasında bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

        Geleneği yaşatmayı arzuladıklarını ifade eden Irmak, "Bu hayırda emeği geçen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bayramın ilk günü hep birlikte aynı sofrada buluşuyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Aydın'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Aydın'da bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Aydın İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        Çine'de devrilen akaryakıt tankerinin ulaşımı aksattı
        Çine'de devrilen akaryakıt tankerinin ulaşımı aksattı
        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
        Aydın'da kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı