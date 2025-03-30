Nazilli'de bayram dolayısıyla imece usulü keşkek pişirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla imece usulü keşkek pişiren mahalle sakinleri, keşkek sofrasında bayramlaştı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla imece usulü keşkek pişiren mahalle sakinleri, keşkek sofrasında bayramlaştı.
Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bayramın ilk gününde keşkek pişirme geleneğini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde kazanların başına geçen mahalle sakinleri, imece usulü keşkek pişirdi. Bayramı namazının ardından mahallede hazırlanan alana gelen vatandaşlar, aynı sofrada keşkek yiyip bayramlaştı.
Mahalle muhtarı İbrahim Irmak, gazetecilere keşkek sofrasında bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.
Geleneği yaşatmayı arzuladıklarını ifade eden Irmak, "Bu hayırda emeği geçen tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bayramın ilk günü hep birlikte aynı sofrada buluşuyoruz." dedi.
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