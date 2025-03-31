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        MHP Aydın il teşkilatı bayramlaştı

        MHP Aydın İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:26
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        MHP Aydın il teşkilatı bayramlaştı
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        MHP Aydın İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        İl başkanlığında düzenlenen törende konuşan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

        En ufak şeylerde bile Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Alıcık, "Bizim dünden bugüne daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah ilerleyen günler bizim için daha iyi olacak." dedi.

        Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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