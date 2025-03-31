MHP Aydın il teşkilatı bayramlaştı

MHP Aydın İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığında düzenlenen törende konuşan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, birlik ve beraberliğin önemini anlattı.

En ufak şeylerde bile Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Alıcık, "Bizim dünden bugüne daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah ilerleyen günler bizim için daha iyi olacak." dedi.

Konuşmanın ardından partililer bayramlaştı.