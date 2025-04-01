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        Efeler'de şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için mevlit okutuldu

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:02
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        Efeler'de şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için mevlit okutuldu
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

        Mevlit programı Efeler ilçesindeki bir etkinlik salonunda yapıldı.

        Yetişen'in ailesi tarafından düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

        Mevlide katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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