Efeler'de şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen için mevlit okutuldu

Yetişen'in ailesi tarafından düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 5 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için memleketi Aydın'da mevlit okutuldu.

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