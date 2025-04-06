Aydın'da etkili olan yağış dolayısıyla "şükür kurbanı" kesildi

Sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçtiği Aydın'ın Didim ilçesinde çiftçiler, son yağışlar dolayısıyla kurbanlar kesti.

Tarımsal üretimde önemli yere sahip illerden Aydın'da, barajlarda yeterli su olmadığı için bu yıl çiftçilerin arazisinin yüzde 50'sine su verileceği duyuruldu.

Kuraklık nedeniyle rekolte ve verim endişesi taşıyan çiftçiler, martın sonunda başlayan ve nisanda devam eden yağışlarla umutlandı.

Didim'in Yeniköy Mahallesi'nde çiftçiler de bu kapsamda etkinlik düzenleyip şükür kurbanları kesti. Yapılan duanın ardından kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Mehmet Ali Sarı, yağmurların bölge halkı için çok önemli olduğunu belirterek, "Barajlarımızdaki sular çok düşüktü. Şimdi barajlarımızdaki sularımız yükseldi ve çiftçilerimiz ne ekip ne ekmeyeceğinin kararını vermeye başladı. Biz de bu yağmurlardan dolayı şükür kurbanı kesmeye karar verdik." dedi.